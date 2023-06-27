Літак Пригожина улетів з Білорусів у бік РФ — моніторинг
Бізнес-джет засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина вилетів з Білорусі і направляється у бік Росії, повідомляє Українська правда.
Про це йдеться в повідомленні моніторингової групи "Беларускі Гаюн" з посиланням на дані Flight Radar
"Бізнес-джет Євгена Пригожина відлітає з Мачулищ. О 22:39 Embraer Legacy 600 (реєстраційний номер RA-02795) злетів із військового аеродрому Мачулищі та прямує в бік РФ", — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що, таким чином, літак Пригожина пробув у Мачулищах рівно 14 годин і 59 хвилин.
Крім того, слідом за ним із Мачулищ злетів і другий бізнес-джет (RA-02878), який прилетів у Мачулищі сьогодні вранці.
Перед цим білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявляв, що власник "ПВК Вагнер" Євгеній Пригожин зараз перебуває в Білорусі.