Літак Пригожина улетів з Білорусів у бік РФ — моніторинг

Бізнес-джет засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина вилетів з Білорусі і направляється у бік Росії, повідомляє Українська правда.

Про це йдеться в повідомленні моніторингової групи "Беларускі Гаюн" з посиланням на дані Flight Radar

"Бізнес-джет Євгена Пригожина відлітає з Мачулищ. О 22:39 Embraer Legacy 600 (реєстраційний номер RA-02795) злетів із військового аеродрому Мачулищі та прямує в бік РФ" , — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що, таким чином, літак Пригожина пробув у Мачулищах рівно 14 годин і 59 хвилин.

Крім того, слідом за ним із Мачулищ злетів і другий бізнес-джет (RA-02878), який прилетів у Мачулищі сьогодні вранці.

Перед цим білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявляв, що власник "ПВК Вагнер" Євгеній Пригожин зараз перебуває в Білорусі.