Столтенберг застеріг від недооцінки РФ та закликав надалі допомагати Україні

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг застеріг союзників по Альянсу від недооцінки на адресу Росії, хоча нещодавні події засвідчили нестабільність цієї країни, та закликав продовжувати підтримувати Україну у її зусиллях із захисту проти російської агресії, повідомляє Укрінформ.

Про це Єнс Столтенберг заявив сьогодні у Гаазі під час пресконференції за підсумками робочої зустрічі за участі глав держав та урядів Литви, Польщі, Румунії, Албанії, Бельгії та Норвегії.

"Ми всі бачили події в Росії упродовж минулих днів. Це є внутрішньою справою Росії. Але є очевидним, що злочинна війна президента Путіна проти України поглибила розділи та створила нову напругу в самій Росії. Водночас ми не маємо її недооцінювати.

Зараз навіть більш важливим є продовження нашої допомоги для України. Я очікую, що під час саміту у Вільнюсі за кілька тижнів ми зробимо чітке послання щодо наших зобов’язань" , - сказав керівник Альянсу.

Він зауважив, що Збройні Сили України нині продовжують контрнаступ. Точаться важкі бої, але українці досягають успіху. За словами Столтенберга, що більше своєї землі українці зможуть звільнити, то сильнішими будуть їхні позиції за ймовірним столом переговорів у майбутньому.

Генеральний секретар НАТО подякував Нідерландам та союзникам, які взяли участь у робочій зустрічі, за надання критично важливої допомоги для України. Це включає внесок у широкий пакет допомоги НАТО для України, а також ініціативу за лідерства Нідерландів й Данії щодо підготовки українських пілотів для F-16.

"На саміті ми погодимо багаторічну програму для України, та оновимо наші політичні зв’язки. Це приведе Україну ближче до її законного місця в НАТО" , - сказав Столтенберг.

Він повідомив, що під час робочої вечері союзники також обговорили подальші кроки зі зміцнення системи стримування й оборони НАТО. Зокрема, це стосується прийняття нових планів оборони, із визначенням необхідних сил та спроможностей, та із високим рівнем бойової готовності. Ці заходи мають засвідчити, що НАТО готове рішуче захищати кожен дюйм своєї території.

Керівник НАТО висловив впевненість, що під час саміту у Вільнюсі союзники погодять новий рівень оборонних внесків, де 2 відсотки від ВВП будуть мінімально можливою "підлогою", а не "стелею" таких витрат.