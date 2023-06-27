Зеленський провів нараду щодо саміту НАТО

Президент Володимир Зеленський провів нараду з представниками міжнародного напрямку від свого Офісу та Кабінету Міністрів щодо підготовки до липневого саміту НАТО у Вільнюсі, повідомляє Укрінформ.

Про це він розповів у вечірньому відеозверненні.

"Провів сьогодні й спеціальну нараду з нашими міжнародниками – Офіс, уряд – щодо підготовки до Вільнюського саміту. Впевнений, рішення саміту можуть стати позитивними для України! Робимо для цього все можливе та підключили для цього всі міжнародні можливості України" , - зазначив Зеленський.

Як повідомлялося, саміт НАТО, який відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня, серед головних питань розгляне продовження допомоги для України у її боротьбі проти російської агресії. Україна від цієї зустрічі очікує конкретних рішень щодо визначення шляху країни до членства в НАТО та щодо надання Україні гарантій безпеки для запобігання ймовірному повторенню російської агресії у майбутньому.