Пентагон: "Вагнерівці" все ще в Україні, незважаючи на "заколот" Пригожина

У Міноборони США заявили, що бойовики "Групи Вагнера" все ще перебувають в Україні після "заколоту" їхнього ватажка Євгена Пригожина. Про це заявив речник Пентагону бригадний генерал Пет Райдер, повідомляє Ліга.net.

За його словами, після "бунту" на вихідних бойовики Вагнера все ще перебувають на території України.

"Але з погляду їхнього специфічного характеру і того, чи можуть вони рухатися або не рухатися, я не збираюся здогадуватися про це" , — сказав Райдер.

Він зазначив, що США не змінювали положення своїх збройних сил через події в Росії.