Як Лукашенко використає "Вагнер" – ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, ймовірно, намагається використати групу "ПВК Вагнер", щоб отримати "простір для маневру", і прагне взяти її під свій контроль, повідомляє Українська правда.

"Лукашенко, ймовірно, прагне використати групу "Вагнер" в Білорусі для отримання простору для маневру, щоб збалансувати кампанію Кремля з поглинання Білорусі за допомогою Союзної держави, і, ймовірно, прагне ретельно контролювати будь-які сили групи "Вагнер", які перебувають до Білорусі" , - стверджують аналітики.

Крім того, як вважають в ISW, щоб уповільнити кампанію з поглинання Білорусі, Лукашенко може використати російську ядерну зброю, яку отримав напередодні.

Аналітики зазначають, що триваюча боротьба за владу між Путіним, Лукашенком і Пригожиним ще не закінчилася і матиме короткострокові та довгострокові наслідки, які можуть бути корисними для України.