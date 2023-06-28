ISW: Українські бійці утримують позиції на лівому березі Херсонщини

Українські захисники зайняли та утримують позиції на лівому березі Херсонської області. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).﻿, повідомляє Українська правда.

Один із пов'язаних із Кремлем військових блогерів стверджував, що українські сили намагаються розширити свій "плацдарм" біля Антонівського мосту на східному (лівому) березі Херсонської області.

В ISW підтверджують, що українські сили зайняли і утримують певні позиції на східному (лівому) березі. На кадрах з геолокацією, опублікованих 26 червня, видно, що російські бронетранспортери, за повідомленнями, зі складу 7-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії (ДШД), діють поблизу Антонівського мосту.

Інший блогер зазначив, що російські підрозділи ДШД завдали ракетного удару по українських позиціях поблизу Антонівського мосту і застосували російську термобаричну артилерійську систему ТОС-1 в ніч на 26 червня. "Воєнкор" стверджував, що руйнування греблі Новокаховської гідроелектростанції (КГЕС) забезпечує українським силам свободу пересування, але російські війська продовжують відбивати українські атаки.

Український Генеральний штаб визнав, що російські війська завдали авіаударів у районі Олешків, що може свідчити про те, що українські війська проводять якісь операції в цьому районі.

На Луганщині російські та українські сили 27 червня продовжили проводити наземні атаки на північний захід від Сватового та на південь від Кремінної. Український Генштаб повідомив, що російські війська провели невдалі наступальні дії поблизу Стельмахівки (15 км на північний захід від Сватового)

Один російський військовий блогер стверджував, що підрозділи 76-ї десантно-штурмової дивізії (ДШД) продовжують наступати в Кремінському лісовому масиві. Інший блогер заявляв, що російські війська провели невдалі наземні атаки поблизу Веселого (30 км на південь від Кремінної) і Роздолівки (32 км на південний захід від Кремінної).

Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська відбили дві українські наземні атаки в невстановленому районі на Лиманському напрямку, а російський військовий блогер стверджував, що українські війська безуспішно атакували поблизу Білогорівки (10 км на південь від Кремінної) і Спірне (25 км на південь від Кремінної).

Українська сторона заявила про посилення наступальних в районі Бахмута, починаючи з 27 червня. За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, при плануванні операцій на сході українські силовики враховували конфлікт між групою "Вагнер" і Міністерством оборони Росії. Маляр заявила, що українські сили проводять наступальні операції і просуваються на флангах Бахмута вже четвертий день поспіль. Вона додала, що ситуація в Бахмуті є складною, оскільки російські війська займають великі укріплення в місті, і що українські війська будуть просуватися повільніше.

Речник Східної групи українських військ полковник Сергій Череватий заявив, що українські війська володіють ініціативою на полі бою в районі Бахмута. Речник Генерального штабу Андрій Ковальов сказав, що українські війська продовжують наступальні операції в районах Оріхово-Василівка (11 км на північний захід від Бахмута), Іванівське (6 км на захід від Бахмута), Курдюмівка (14 км на південний захід від Бахмута) та Північне (20 км на південний захід від Бахмута) на флангах Бахмутського напрямку.

Відомий російський блогер охарактеризував військову ситуацію на північ від Соледара як "важку" і заявив, що українські сили контратакують у напрямку Яковлівки (14 км на північний схід від Бахмута). Він стверджував, що українські сили провели невдалі контратаки на південний захід від Бахмута, а також, що в районі села Курдюмівка (14 км на північний схід від Бахмута).

Станом на 27 червня російські війська продовжували обмежені наземні атаки і просунулися в районі Бахмута. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 27 червня, вказують на те, що російські війська, ймовірно, зменшили тактичні здобутки українських військ поблизу Берхівки (6 км на північ від Бахмута) станом на 27 червня, хоча незрозуміло, коли саме російські війська здобули ці здобутки.

Російський військовий блогер стверджує, що російські війська здійснили невдалі наземні атаки зі своїх позицій у Берхівці та Дубово-Василівці (6 км на північний захід від Бахмута), а також у напрямку Миньківки (13 км на північний схід від Бахмута).

Український Генеральний штаб повідомив, що російські війська здійснили невдалі наземні атаки поблизу Богданівки (5 км на північний захід від Бахмута) та Іванівського.

Російські війська продовжили обмежені атаки на лінії Авдіївка-Донецьк 27 червня. Український Генеральний штаб повідомив, що російські війська провели невдалі атаки поблизу Первомайського (6 км на південний захід від Авдіївки) та Мар'їнки (безпосередньо на південний захід від Донецька).

Російський державний телеканал RT стверджував, що російські війська в Мар'їнці поступово просуваються вперед і що наступаючі піхотинці час від часу віддають накази про нанесення артилерійських ударів по українських позиціях за 15-20 метрів від своїх позицій.

Українська сторона повідомила, що досягла незначних успіхів у районах, які російські війська займали з 2014 року.

У Міністерстві оборони Великої Британії підтвердили, що українські сили досягли незначних успіхів на схід від Красногорівки (безпосередньо на захід від Донецька), що є першим випадком повернення українськими силами території, окупованої до 2014 р.

Однак ISW не бачила незалежних підтверджень того, що українські сили повернули собі давно окуповану територію. За оцінкою Міністерства оборони Великої Британії, нещодавні українські атаки, ймовірно, "перенапружили" сили так званої "ДНР" та чеченців у Донецькій області.

На півдні українські війська продовжили контрнаступальні операції в районі адміністративного кордону Донецької та Запорізької областей.

Речник Генерального штабу Андрій Ковальов заявив, що Сили оборони провели успішні контрнаступальні операції на напрямку Новодарівка - Приютне (Велика Новосілка).

Міністерство оборони Росії заявило, що Східне угруповання військ відбило три українські атаки в районі Великої Новосілки.

Російські джерела повідомляють, що українські війська провели невдалі атаки в районі Новодонецького (11 км на південний схід від Великої Новосілки) та Урожайного (9 км на південь від Великої Новосілки).

Окупаційний чиновник Запорізької області Володимир Рогов заявив, що російські війська відбили чотири українські атаки в районі населеного пункту Рівнепіль (9 км на південний захід від Великої Новосілки).

Крім того, російські джерела стверджують, що в районі Временівської дуги тривають важкі бої, і попереджають, що якщо українські війська просунуться далі, то, ймовірно, зможуть відрізати Временівську дугу.

Російський військовий блогер висловив занепокоєння, що українські війська готуються до подальших наступальних дій на південному донецькому напрямку, незважаючи на погану погоду.

Генеральний штаб України повідомив, що російські війська проводили безуспішні наступальні операції на Рівненському напрямку. Прессекретар Східного командування Збройних Сил Російської Федерації Олег Чехов заявив, що російські війська знищили український підрозділ поблизу Сторожевого (3 км на південь від Великої Новосілки). Російський військовий блогер заявив, що війська РФ безуспішно атакували поблизу Новодарівки (14 км на південний захід від Великої Новосілки).

Пов'язаний з Кремлем військовий блогер визнав звільнення українськими військами Рівнополя і заявив, що українські війська здобули додаткові успіхи в районі Рівнополя.

У Запорізькій області, як повідомив Ковальов, Сили оборони провели успішні наступальні операції в напрямку Новоданилівка-Роботине (Оріхів).

Міністерство оборони Росії заявило, що російські сили зупинили українську диверсійно-розвідувальну групу в районі Роботиного (12 км на південь від Оріхова).

Рогов заявив, що російські сили зупинили українську диверсійно-розвідувальну групу в районі Мирного (17 км на південний захід від Оріхова). Він також стверджує, що українці відновили атаки в районі Роботиного, щоб відновити контроль над раніше звільненими українськими позиціями на північ від населеного пункту, які російські війська відбили 26 червня.

Російські військові блогери стверджують, що П'ятихатки (25 км на південний захід від Оріхова) залишаються в спірній "сірій зоні" і що поблизу цього населеного пункту тривають позиційні бої. Однак, опубліковані 27 червня геолокаційні кадри показують, що російський 429-й мотострілецький полк (19-та мотострілецька дивізія 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу) завдає ударів по українських позиціях у П'ятихатках.

27 червня Рогов опублікував кадри, на яких нібито видно, що підрозділи російського 291-го мотострілецького полку (42-га мотострілецька дивізія 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу) діють поблизу Роботиного.