Удар по Краматорську: 8 загиблих, у тому числі діти, та 56 поранених
За даними ДСНС, кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару по Краматорську ввечері 27 червня зросла до 8 осіб, серед них троє дітей, поранення отримали 56 осіб.
"Станом на 07:00 28 червня з-під завалів зруйнованої будівлі кафе деблоковано тіла 8 загиблих (у т.ч. 3 дитини, дві - 2008 та 2011 р.н.). Постраждало 56 осіб (в т.ч. 1 дитина 2022 р.н.). Врятовано троє людей" , - повідомили у відомстві.
Рятувальники продовжують розбирати завали зруйнованої будівлі та шукати людей.