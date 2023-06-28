Війська "Вагнера" все ще знаходяться в Україні - Пентагон

Війська найманців "ЧВК Вагнер" все ще знаходяться на території України. Про це повідомляє СNN із посиланням на заяву прес-секретаря Пентагону Патріка Райдера на прес-брифінгу, повідомляє Українська правда.

"Але з точки зору їхньої конкретної дислокації і того, чи можуть вони передислокуватися, я не збираюся спекулювати на цьому" , - заявив речник Пентагону.

Райдер додав, що США не вносили жодних змін до розташування американських військ через події в Росії.