Розвідка Британії: Удари мостами на Чонгарі ускладнили логістику ворога

Удари по мостах під Чонгаром на в’їзді Крим суттєво ускладнили логістику для російських військ, одним з доказів можна вважати швидку побудову там понтонної переправи.﻿ Про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії про російсько-українську війну від 28 червня, повідомляє Українська правда.

Розвідка нагадує, що 22 червня вранці ЗСУ завдали ударів по мостах на Чонгарі, які сполучають Крим із окупованим півднем Херсонщини та є одним з двох основних шляхів сполучення.

Аналітики відзначають, що це найкоротший шлях від Джанкою, важливого логістичного вузла в окупованому Криму, та сектором на півдні Запорізької області, одним з напрямків активних контрнаступальних дій ЗСУ.