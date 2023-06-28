Литва придбала дві пускові установки NASAMS і передасть їх Україні
Україна отримає від Литви дві пускові системи зенітно-ракетного комплексу NASAMS Про це в середу вранці повідомив президент Литви Гітанас Науседа, повідомляє Європейська правда.
"Литва придбала дві пускові установки NASAMS, які будуть передані Україні. Протиповітряна оборона є ключовою для української боротьби з агресором" , - написав Науседа у своєму Twitter у середу вранці.
Президент Литви очікує, що саміт НАТО у Вільнюсі у липні ухвалить більше колективних рішень щодо підтримки України.
У середу Науседа завітає до Києва, розповів литовський президент напередодні на прес-конференції в Гаазі після зустрічі з кількома лідерами НАТО.
"Президент України неодноразово порушував питання про можливу передачу Україні систем NASAMS, і сьогодні було підписано угоду між Литвою та норвезькою компанією Kongsberg про те, що ми купимо і надамо Україні дві модернізовані системи запуску NASAMS, і вони будуть найближчим часом доставлені в Україну". , – заявив Науседа у вівторок у Гаазі.