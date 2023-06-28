Литва придбала дві пускові установки NASAMS і передасть їх Україні

Україна отримає від Литви дві пускові системи зенітно-ракетного комплексу NASAMS Про це в середу вранці повідомив президент Литви Гітанас Науседа, повідомляє Європейська правда.

"Литва придбала дві пускові установки NASAMS, які будуть передані Україні. Протиповітряна оборона є ключовою для української боротьби з агресором" , - написав Науседа у своєму Twitter у середу вранці.

Президент Литви очікує, що саміт НАТО у Вільнюсі у липні ухвалить більше колективних рішень щодо підтримки України.

У середу Науседа завітає до Києва, розповів литовський президент напередодні на прес-конференції в Гаазі після зустрічі з кількома лідерами НАТО.