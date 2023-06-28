Кабмін підтвердив призначення Сметаніна головою Укроборонпрому

Уряд офіційно призначив Германа Сметаніна новим генеральним директором Укроборонпрому﻿. Про це міністр із питань розвитку стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін повідомив, повідомляє Ділова столиця.

Він заявив, що перед Сметаніним поставили три головні завдання:

наростити виробництво боєприпасів та військової техніки

побудувати в компанії ефективну антикорупційну інфраструктуру

трансформувати Укроборонпром

Зазначимо, що Герману Сметаніну 31 рік. З грудня минулого року він очолює харківський танковий завод імені Малишева. Кар'єру розпочав як інженер-конструктор у Харківському конструкторському бюро імені Морозова. Сметанін також працював на Львівському бронетанковому заводі.