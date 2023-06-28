Кабмін підтвердив призначення Сметаніна головою Укроборонпрому
Уряд офіційно призначив Германа Сметаніна новим генеральним директором Укроборонпрому. Про це міністр із питань розвитку стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін повідомив, повідомляє Ділова столиця.
Він заявив, що перед Сметаніним поставили три головні завдання:
- наростити виробництво боєприпасів та військової техніки
- побудувати в компанії ефективну антикорупційну інфраструктуру
- трансформувати Укроборонпром
Зазначимо, що Герману Сметаніну 31 рік. З грудня минулого року він очолює харківський танковий завод імені Малишева. Кар'єру розпочав як інженер-конструктор у Харківському конструкторському бюро імені Морозова. Сметанін також працював на Львівському бронетанковому заводі.