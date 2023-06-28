Рєзніков: Резерви ще не задіяні і є успіхи, які не розголошують

Міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю "Financial Times" відкидає сумніви в успіху літнього контрнаступу та натякає, що нещодавні скромні досягнення – лише "прев'ю" до значно більшого наступу, повідомляє Українська правда.

Резніков заявив, що деокупація групи сіл протягом останніх тижнів була "не головною подією" у запланованому Києвом наступі.

"Коли це станеться, ви все це побачите... Усі побачать усі" , - сказав він, відмахнувшись від повідомлень ЗМІ про повільний поступ проти добре укріплених російських позицій.

Міністр підтвердив, що основні військові резерви України, включаючи більшість бригад, які нещодавно пройшли навчання на заході та оснащені сучасними танками та бронемашинами НАТО, ще не були задіяні в операції.

За словами Резнікова, українська армія продовжує завдавати великих втрат російським військам, їхня "деградація" є інструментом, а звільнення українських земель – метою.

Міністр оборони заявив, що українські війська досягли "певних успіхів", яких Генеральний штаб не розголошує, щоб не наражати на небезпеку війська.

"Іноді росіяни не доповідають своєму керівництву про те, що вони втратили певну ділянку або територію. Вони бояться доповідати далі своєму керівництву" , - сказав міністр.

У той же час, Резніков попередив, що ця операція контрастуватиме з торішнім приголомшливим розгромом російських військ у Києві, Харківській області та Херсоні.

"Не можна чекати дива в кожній операції" , - сказав він.

FT зазначає, що українські війська зараз "промацують" лінії російської оборони та атакують у численних точках, щоб змусити Росію здогадуватися, де буде основний наступ.

27 червня міністр оборони Великобританії Бен Уоллес повідомив, що внаслідок контрнаступу Україна відвоювала у Росії близько 300 квадратних кілометрів. Це вдвічі більше ніж офіційно оголосив Київ.

Раніше президент України Володимир Зеленський визнав, що успіхи на фронті приходять "повільніше, ніж хотілося б".