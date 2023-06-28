НАТО готове захищатися від Росії та Білорусі – Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на спільній прес-конференції в Гаазі у вівторок разом з лідерами семи країн НАТО заявив, що Москві та Мінську було надіслано чіткий сигнал про те, що "НАТО готове захистити кожного союзника, кожен дюйм території НАТО", повідомляє Українська правда.

"Якщо військова компанія "Вагнер" розмістить своїх серійних убивць у Білорусі, всі сусідні країни зіткнуться з ще більшим ризиком нестабільності" , - заявив генсек НАТО.

Столтенберг заявив, що альянс готовий захищати своїх членів від Білорусі та Росії, і що події, пов'язані із повстанням "ЧВК Вагнер", є "внутрішніми російськими справами".

Відповідаючи на запитання журналістів про проблеми безпеки, які можуть виникнути у зв'язку із перебуванням Пригожина та його загонів у Білорусі, всі спікери заявили, що ще рано робити якісь остаточні висновки щодо цього.