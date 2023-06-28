Мовний омбудсман виступив проти перейменування Запоріжжя

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь офіційно звернувся до міністра освіти і науки Оксена Лісового з проханням скасувати рішення Національної комісії зі стандартів державної мови, що містить рекомендацію розглянути перейменування Запоріжжя. Про це повідомляє пресслужба мовного омбудсмана.

Уповноважений закликає міністра доручити Нацкомісії зі стандартів у найкоротший термін ухвалити нове рішення, яке повністю відповідатиме пункту 11 статті 8 закону України "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії".

За словами Креміня, нинішньою рекомендацією Нацкомісія вийшла за межі визначених законом повноважень і її пропозиція не містить чітких рекомендацій щодо перейменування населених пунктів у більшості випадків.

"Рішення Нацкомісії повинно містити перелік обов'язкових для перейменування назв населених пунктів, які не відповідають стандартам державної мови, а також чіткі рекомендації щодо їх перейменування.

Перелік Нацкомісії містить велику кількість назв населених пунктів, які відповідають стандартам державної мови, а саме: Запоріжжя, Перемога, Зоряне, Мирне, Травневе, Маяк, Молодіжне, Об'єднане тощо.

Крім того, "у більшості рекомендацій не пропонується правильний варіант назви, а міститься дивне формулювання "обґрунтувати доцільність збереження поточної назви або запропонувати нову назву в установленому законодавством порядку", що не відповідає вимогам закону" , - повідомили у омбудсмена.

Закон України "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії" набуває чинності 27 липня 2023 року.

Він покликаний сприяти подоланню наслідків російської імперської політики в Україні та забезпечити приведення назв географічних об’єктів у відповідність до стандартів державної мови.