Зеленський запропонував змінити дату святкування Різдва та ще двох свят

Президент Володимир Зеленський запропонував змінити дати святкування 3 державних свят - Різдва, Дня Української Державності та Дня захисників та захисниць України.

"Метою законопроекту є відмова від російської спадщини нав'язування святкування Різдва Христового 7 січня і встановлення дати святкування Різдва Христового 25 грудня. І, як наслідок, перенесення дат святкування Дня Української Державності (з 28 липня на 15 липня), коли вшановується пам'ять видатного державника святого князя Київського Володимира Великого, та Дня захисників та захисниць України (з 14 жовтня на 1 жовтня), яке пов'язане з українськими військовими традиціями вшанування Дня Покрови Пресвятої Богородиці” , - йдеться у пояснювальній записці.

У пояснювальній записці наголошується, що в умовах повномасштабної збройної агресії Росії проти України продовжується відродження української нації.

Відповідно, "боротьба за свою ідентичність сприяє внутрішньому усвідомленню та бажанню кожного українця проживати власне життя зі своїми традиціями, святами тощо".

Раніше Православна Церква повідомила, що з 1 вересня 2023 року перейде на новоюліанський календар для нерухомих свят.

Таким чином, ПЦУ відзначатиме Різдво 25 грудня, а не 7 січня. Покров – 1 жовтня, Водохреща – 6 січня, а День Святого Миколая – 6 грудня.