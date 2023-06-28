Бізнес закликає Президента зупинити хвилю корупції та рейдерства

Бізнес закликає Президента Володимира Зеленського зупинити хвилю корупції, рейдерських атак та свавілля чиновників, яка накрила Україну. Про це йдеться у маніфесті українського бізнесу на захист 42 статті Конституції, що оприлюднений на сайті Федерації роботодавців України, повідомляє ЛігаБізнес.

У документі наголошується, що попри війну, Україну накрила хвиля корупції та рейдерських атак, а свавілля перевертнів у погонах та суддівських мантіях перейшло всі межі.

"Координовані корупціонерами рейдерські атаки підривають обороноздатність держави, оскільки ЗСУ фінансується з податків підприємств" , - зазначають роботодавці.

Вони констатують, що незаконний тиск на власників підприємств з боку корупціонерів вже спричинив другу хвилю еміграції промислового бізнесу за кордон, що є втратою робочих місць назавжди.

"Рейдери на державній службі переконані у своїй безкарності" , - йдеться у маніфесті.

Тому бізнес планує сформувати реєстр рейдерів, який включатиме «зашкварних» силовиків та суддів та готовий надати конкретні прізвища координаторів та виконавців, які здійснюють тиск на підприємців.

"Закликаємо Президента, як гаранта Конституції, з метою захисту положень її 42 статті негайно втрутитись у ситуацію. Неприпустимо, щоб обороноздатність держави підривали перевертні в тилу" , - наголошується у маніфесті.

Також бізнес пропонує:

на час воєнного стану законодавчо заборонити використання державних силових структур у корпоративних спорах, які не стосуються національної безпеки;

заборонити обшуки та інші форми “маски-шоу”, якщо підприємство готове добровільно надати будь-які документи, необхідні слідчим;