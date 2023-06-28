Парламент Хорватії визнав Голодомор геноцидом українського народу

Парламент Хорватії визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє Європейська правда.

Глава зовнішньополітичного відомства висловив подяку хорватським депутатам за ухвалене рішення.

"Я вдячний хорватському парламенту за вшанування пам'яті мільйонів жертв цим історичним голосуванням. Світове визнання геноциду Голодомору продовжує стрімко зростати" , - зазначив він.

Голодомор – штучно створений сталінським репресивним режимом голод 1932-1933 років за доби розквіту колективізації, тобто примусового відбору приватного майна та організації колективних господарств. Внаслідок тих подій через відсутність їжі загинули, за різними оцінками, від чотирьох до шести мільйонів українців, переважно у сільській місцевості.