НБУ покращив прогноз втрат кредитного портфеля через війну війни з 30% до 20%

Національний банк переглянув прогноз щодо кредитних втрат через війну з 30% до 20%. Про це йдеться у Звіті про фінансову стабільність.

Регулятор зазначає, що цього року банки різко скоротили формування резервів після відображення значних втрат від кредитного ризику минулого року.

З початку Великої війни банки визнали втрату майже 15% портфеля, що працює на момент російського вторгнення. Втрати дещо нижчі для корпоративного портфеля і вищі – для роздрібного.

Водночас, частина бізнес-кредитів, які перебувають у реструктуризації та для яких ослаблені умови обслуговування, можуть згодом стати непрацюючими.

"З урахуванням цих додаткових потенційних збитків сукупні втрати портфеля через війну війни наближатимуться до оцінок Національного банку річної давності - близько 20%" , - додали в Нацбанку.

У НБУ констатують, що допустимий песимістичний сценарій кредитних втрат у разі тривалих негативних наслідків від дефіциту електроенергії не реалізувався.