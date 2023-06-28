Зеленський пропонує ідею доктрини для України

Україні необхідна доктрина, в якій будуть окреслені основні питання майбутнього країни. Це пов'язано із тим, що Україна йде до перемоги у війні.﻿ Про це заявив президент України Володимир Зеленський, з посиланням на його заяву у Верховній раді з нагоди Дня Конституції, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

"Як Конституція закладає основи, ми потребуємо доктрини для нашої держави. Ясної, нерозмитої, сміливої доктрини. Для України, яка йде до перемоги. Та для України-переможниці" , - сказав він.

За словами президента, ця доктрина має відповідати на всі фундаментальні питання про Україну та майбутнє українців.

"І нам самим, і нашим сусідам, і кожному у світі. Ми потребуємо нової системи, нових правил, нових можливостей" , - запевнив Зеленський.

На думку Зеленського, в усіх своїх намаганнях Росія програ є і це вже не мрія, це реальність. Він додав, що навіть зараз, попри війну, українці продовжують йти шляхом змін.