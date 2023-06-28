Відмова від готівки: НБУ заявив про готовність, але є нюанс

Банківська система України готова до повної відмови від готівкових розрахунків, але така практика не впроваджувалась у жодній країні світу. Про це заявила перший заступник голови Нацбанку Катерина Рожкова під час прес-брифінгу.

За її словами, українська банківська система готова до відмови від готівки.

"Технології сьогодні дозволяють, умовно кажучи, навіть на ринку перекинути гроші з картки на картку або розрахуватися через вбудований у телефон розрахунковий апарат. Банківська система з точки зору технології, інклюзії та безперервності до цього готова" , - пояснила заступник голови регулятора.

Проте лишається питання, чи готова до цього Україна.

"Я не знаю жодної країни у світі, яка б повністю відмовилася від готівки. І більше того, навіть у суперрозвинених європейських країнах зберігається певний обсяг готівки в обігу. І я знаю навіть негативні практики, коли цей обсяг готівки скорочувався до мінімальних рівнів, населенню це не подобалося" , – додала Рожкова.

Топ-менеджер Нацбанку вважає, що оскільки такої практики у світі немає і оскільки якась частина готівки має бути, Україна має прагнути до збільшення обсягу безготівкових розрахунків, бо вони дешевші для банків, бізнесу та населення.

"Але я не впевнена, що ми можемо заявляти про те, що ми забезпечимо нульовий обсяг готівки в обігу" , - додала вона.

Директор департаменту фінансової стабільності НБУ Першин Дадашова, у свою чергу, зазначила, що у 2022 році світові регулятори та органи, відповідальні за фінансову стабільність, відзначали зростання готівкового попиту в умовах невизначеності.

В Україні ж безготівка, навпаки, відіграла свою роль: досвід ковидного періоду допоміг, наскільки це можливо, пережити найбільш стресові періоди.

В інших країнах, наприклад Польщі, почали відзначати значно більший попит на готівку і іноді навіть була проблема, як цей попит швидко задовольнити.