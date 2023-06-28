Зеленський закликав легалізувати ліки на основі канабісу

Президент Володимир Зеленський, виступаючи у Верховній Раді, наголосив на необхідності легалізації медичного каннабісу в Україні, повідомляє Українська правда.

Глава держави зазначив, що Україна має створити найсильнішу в Європі галузь ментальної та фізичної реабілітації і це стосується як будівництва реабілітаційних центрів, так і підготовки відповідних кадрів.

Усі найкращі світові практики, рішення, хоч би якими складними чи незвичайними вони були, повинні бути застосовані в Україні, щоб усім українським громадянам не довелося терпіти біль, стресу та травми війни, підкреслив Зеленський.