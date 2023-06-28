Зеленський закликав легалізувати ліки на основі канабісу
Президент Володимир Зеленський, виступаючи у Верховній Раді, наголосив на необхідності легалізації медичного каннабісу в Україні, повідомляє Українська правда.
Глава держави зазначив, що Україна має створити найсильнішу в Європі галузь ментальної та фізичної реабілітації і це стосується як будівництва реабілітаційних центрів, так і підготовки відповідних кадрів.
Усі найкращі світові практики, рішення, хоч би якими складними чи незвичайними вони були, повинні бути застосовані в Україні, щоб усім українським громадянам не довелося терпіти біль, стресу та травми війни, підкреслив Зеленський.
"Зокрема ми повинні нарешті чесно легалізувати для всіх, хто цього потребує, ліки на основі канабісу. Відповідні наукові дослідження та контрольоване українське виробництво" , - заявив Зеленський.