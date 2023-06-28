Рада дозволила військовим використовувати авто з правим кермом
Верховна Рада ухвалила одразу за основу та в цілому законопроєкт №9238 щодо дозволу військовослужбовцям на період воєнного стану використовувати транспортні засоби з правим кермом, повідомляє Економічна правда.
Про це заявили народні депутати Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко.
Документ підтримали 279 депутатів.
За словами Гончаренка, таким чином військослужбовцям дозволили реєструвати авто з правим кермом - норма буде діяти під час воєнного стану і 90 днів після його скасування.
"Сили оборони України мають нагальну потребу у мобільних транспортних засобах. Існує критична потреба у автомобілях здатних долати бездоріжжя, а також мають високу прохідність та хорошу маневреність. Це, зокрема, пікапи, позашляховики, мікроавтобуси, та різноманітні спецавтомобілі.
Велику кількість автомобілів з відповідними технічними характеристиками можна придбати у Великій Британії, але з огляду на правосторонній рух у цій країні, вони мають праве розташування керма", — йшлося у пояснювальній записці законопроєкту.