Рада дозволила військовим використовувати авто з правим кермом

Верховна Рада ухвалила одразу за основу та в цілому законопроєкт №9238 щодо дозволу військовослужбовцям на період воєнного стану використовувати транспортні засоби з правим кермом, повідомляє Економічна правда.

Про це заявили народні депутати Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко.

Документ підтримали 279 депутатів.

За словами Гончаренка, таким чином військослужбовцям дозволили реєструвати авто з правим кермом - норма буде діяти під час воєнного стану і 90 днів після його скасування.

"Сили оборони України мають нагальну потребу у мобільних транспортних засобах. Існує критична потреба у автомобілях здатних долати бездоріжжя, а також мають високу прохідність та хорошу маневреність. Це, зокрема, пікапи, позашляховики, мікроавтобуси, та різноманітні спецавтомобілі.