Рада ухвалила закон про доплати військовим

Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт №9342 про доплати військовим під час воєнного стану, повідомляє Економічна правда.

Про це заявив нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Через 2,5 місяці після голосування правки про "30 тисяч", парламент нарешті прийняв у другому читанні та в цілому законопроект №9342 про доплати військовим" , — написав він.

За закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань пов’язаних із проходженням військової служби під час дії воєнного стану" проголосували 311 народних обранців.

Железняк пояснив, що основна задача законопроекту – військовослужбовцям щомісячно виплачується додаткова винагорода у 30 - 100 тис грн. Доплата виплачується на умовах, у розмірах та в порядку, встановлених КМУ.

Збережені норми:

Доплати строковикам лишили 6000 грн/міс, курсантам – 2350 грн/міс. Теж за порядком КМУ.

Відпустки для військових: до 30 днів щорічна + до 10 днів за сімейними обставинами для курсантів: до 10 днів зимової + до 20 днів літньої.

Не допускаються до участі у веденні бойових дій військовослужбовців з числа призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, які не пройшли курс базової військової підготовки

Мінімальний термін проходження базової військової підготовки - не менше одного місяця.

Інші норми: