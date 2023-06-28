Вирішувати питання про перейменування Запоріжжя мають жителі — Нацкомісія

Нацкомісія зі стандартів державної мови вирішила залишити питання про перейменування Запоріжжя на розсуд мешканців міста, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

Про це йдеться на пресконференцію представників Нацкомісії.

"Члени комісії спільно з робочою групою вирішили віднести це питання (перейменування Запоріжжя - ред.) до третьої групи, а саме на розсуд громадян та мешканців цього славетного міста. І тільки вони можуть вирішувати, як називатиметься їхнє місто. Ми пропонуємо їм провести додаткові консультації з науковими інститутами та після цього вирішити, якою буде назва" , - зазначила член Нацкомісії Ольга Новікова.

Вона розповіла, що передумовою для обговорень перейменування обласного центру стали звернення, у тому числі від мешканців міста, з проханням розглянути перейменування "Запоріжжя" на "Запорожжя".

"Позиція комісії полягає в тому, що й ту й ту назву ми вважаємо правильною, вони відповідають нормам української літературної мови" , - уточнила Новікова.

Своєю чергою голова Нацкомісії Володимир Мозгунов наголосив, що рішення органу мають лише рекомендаційний характер і він не може перейменувати населені пункти.

Нагадаємо, вчора Національна комісія зі стандартів державної мови рекомендувала розглянути перейменування Запоріжжя.

Після цього мовний омбудсмен Тарас Кремінь звернувся до міністра освіти та науки Оксена Лісового із закликом скасувати таке рішення Нацкомісії.