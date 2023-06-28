Зеленський: Україна ніколи не погодиться на заморожений конфлікт

Україна ніколи не погодиться на жоден із варіантів замороженого конфлікту. Про це президент Володимир Зеленський сказав під час виступу у Верховній Раді з нагоди Дня Конституції, повідомляє Укрінформ.

"Будь-який заморожений конфлікт - це війна. Війна, яка неодмінно розгориться. Питання лише в тому - коли. Коли та скільки життів вона забере. Тому мир повинен бути чесним. Саме такий мир передбачає українська Формула миру. І саме тому вона має універсальну користь. Україна ніколи не погодиться на жоден з варіантів замороженого конфлікту. Жоден", - наголосив Зеленський.

За його словами, Україна навпаки допоможе Формулою миру усім іншим народам світу, які прагнуть справжнього справедливого миру.

"Росія розглядає всіх своїх сусідів як рабів та ворогів. Очевидно, що світ є і буде на нашому боці. Очевидно, що Україна посилює і буде посилювати усі альянси, в яких бере участь. Ми вже історично посилили Євросоюз. І надали європейському єднанню такої сили, якої в ЄС ніколи не було", - сказав Зеленський.