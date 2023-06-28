Bacardi обіцяв покинути ринок РФ, але замість цього збільшив прибуток

Виробник алкоголю Bacardi збільшив прибуток у РФ утричі попри обіцянку покинути ринок, повідомляє Новое время.

Однак слова про зупинку постачань згодом просто зникли з прес-релізу, а прибуток російської філії Bacardi торік зріс утричі, з’ясувало видання The Bell.

Компанія Bacardi продовжує безпосередньо постачати свої бренди в Росію через свою філію.

Зазначається, що порівняно з 2021 роком вартість основних засобів дочірньої компанії Бакарді Рус зросла з 57 до 850 млн руб. Виручка зросла з 30,1 млрд руб. до 32,6 млрд, а чиста збільшилася втричі - з 1,5 до майже 4,7 млрд руб.

Від початку вторгнення РФ в Україну компанія Бакарді Рус зареєструвала 37 нових складських одиниць товару (SKU), включно з винами і вермутами Martini, ромами Bacardi і Banks, горілкою Grey Goose, джином Bombay Sapphire і кількома брендами шотландського віскі (A Craigellachie, Royal Brackla і Aultmore).

Комерційні витрати компанії, попри плани зупинити просування, перевищили торік 6,7 млрд руб — це трохи менше за 7,042 млрд роком раніше.

Крім того, компанія продовжує маркетингові інвестиції як у місцях вживання алкоголю, так і в ритейлі. Також видання пише, що бренди Bacardi можна знайти і на окупованих РФ територіях України в Криму, у Донецьку та Луганську.

Раніше повідомлялося, що власник ірландського віскі Jameson продовжив постачання продукції в РФ. Російський ринок був другим за величиною для Jameson після американського.