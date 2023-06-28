Зеленський: НАТО пора перестати озиратись на кволий Кремль

Президент Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді в середу закликав НАТО перестати озиратись на Кремль, ухвалюючи рішення щодо майбутнього членства України, повідомляє Європейська правда.

У своєму виступі Зеленський заявив, що протягом останніх років НАТО мав дві фундаментальні слабкості.

"По-перше: існував сумнів, а чи запрацює реально 5 стаття договору про НАТО. І ми всі були свідками, як світ сумнівався, чи стане Альянс захищати країни східного флангу НАТО у випадку російської агресії проти них.

По-друге, багато хто в світі не сприймав і не сприймає НАТО як оборонний Альянс, приписуючи йому внаслідок відповідної пропаганди якісь там нібито агресивні цілі. Вступ України в Альянс надійно ліквідує ці дві слабкості НАТО" , – сказав президент.

Він зазначив, що ніхто вже не сумнівається, що Україна здатна захистити себе і своїх союзників. Крім того, кожен у світі бачив, що війна Росії проти України є неспровокованою та злочинною, загарбницькою та геноцидною.

"Вступ України в НАТО буде потужним сигналом світу, що це Альянс, який захищає і захистить. Це Альянс, який має досвід переможців та моральну перевагу переможців у цілком справедливій обороні" , – сказав Зеленський.

Він зазначив, що після перемоги України союзники хотітимуть, щоб українські бойові бригади розміщувались на землі її сусідів, бо "Україна – це країна сили, і всі це бачать".

"НАТО гарантуватиме безпеку для України, а наші сили оборони та безпеки гарантуватимуть безпеку та захист для інших членів НАТО. Щоб це стало реальністю, потрібно лише одне: щоб всі наші партнери по Альянсу перестали озиратись на Кремль при ухваленні своїх важливих рішень.

Вже навіть внутрішні сили самої Росії перестали озиратись на кволого господаря Кремля. Божевілля Путіна призвело до того, що він сам загнав себе у глухий бункер" , – резюмував Зеленський.

Як відомо, на липневому саміті НАТО у Вільнюсі Україна прагне домогтись чітких формулювань щодо перспективи отримання членства в Північноатлантичному альянсі.