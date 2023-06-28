НАТО готує для України сюрприз - прем'єр Естонії

Прем'єр-міністр Естонії Кайя Каллас анонсувала "сюрприз" щодо членства України в НАТО на липневому саміті Альянсу у Вільнюсі, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

Про це вона заявила під час спільної пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

"Я впевнена, що єдина гарантія безпеки України, яка дійсно працює, – це НАТО. Але я не хочу якось зіпсувати сюрприз саміту у Вільнюсі" , - сказала Каллас.

Своєю чергою Столтенберг висловив упевненість у тому, що лідери на зустрічі