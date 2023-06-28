НАТО готує для України сюрприз - прем'єр Естонії
Прем'єр-міністр Естонії Кайя Каллас анонсувала "сюрприз" щодо членства України в НАТО на липневому саміті Альянсу у Вільнюсі, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.
Про це вона заявила під час спільної пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.
"Я впевнена, що єдина гарантія безпеки України, яка дійсно працює, – це НАТО. Але я не хочу якось зіпсувати сюрприз саміту у Вільнюсі", - сказала Каллас.
Своєю чергою Столтенберг висловив упевненість у тому, що лідери на зустрічі
"прийдуть до єдиної позиції" щодо приєднання України до НАТО. "Поки що рано передбачати результати саміту. Зараз йдуть консультації, як відбувається завжди щодо важливих рішень, які нам необхідно ухвалити. Але я абсолютно впевнений, що лідери на саміті прийдуть до єдиної позиції щодо того, як відповісти на очікування України щодо членства", - зазначив генсек.