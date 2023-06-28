Зеленський зустрівся з президентами Польщі та Литви у Києві

Президент Володимир Зеленський обговорив з президентами Польщі Анджеєм Дудою та Литви Гітанасом Науседою безпекові питання, у тому числі активні дії українських воїнів на фронті, підготовку до саміту НАТО, євроінтеграцію і Формулу миру, повідомляє Укрінформ.

Про це він розповів під час спільної з польським і литовським лідерами пресконференції у Києві.

"Ми сьогодні обговорили весь спектр актуальних і безпекових питань, які об’єктивно є у нашому порядку денному. Поінформував про активні дії наших воїнів, які відбуваються на фронті зараз та які дозволяють крок за кроком непросто, але тим не менше – звільняти нашу землю" , - сказав Зеленський.

Також, за його словами, обговорили підготовку до липневого саміту НАТО у Вільнюсі.

Президент підкреслив, що зараз в Альянсу є реальна можливість зробити рішення саміту дійсно потрібним для всієї Європи і які були б спрямованими на запрошення України до НАТО.

Крім того, він зауважив, що лідери обговорили тему євроінтеграції України та підготовку саміту Формули миру.

"Росія програє цю війну, ніхто в Європі в цьому не сумнівається, а ми здобудемо мир, реальну безпеку для наших народів. Усі разом у єдності, посилюючи одне одного, посилюючи наш альянс, зокрема НАТО, зміцнюючи ЄС та наш спільний європейський спосіб життя" , - наголосив Зеленський.

Водночас глава Української держави подякував Польщі за збройну, економічну, політичну і гуманітарну підтримку, за прихисток українців.