Пригожин планував захопити Шойгу та Герасимова під час бунту — WSJ

Ватажок бойовиків ПВК Вагнер Євген Пригожин планував захопити військове керівництво Росії під час заколоту, повідомляє Новое время.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на західних офіційних осіб.

За даними видання, спочатку Пригожин мав намір захопити міністра оборони РФ Сергія Шойгу та начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова. За даними неназваних джерел, ФСБ дізналася про план за два дні до того, як його мали виконати.

Західні спецслужби дізналися про плани Пригожина, проаналізувавши перехоплені електронні повідомлення та супутникові знімки, повідомив чиновник, обізнаний із цим питанням. На думку західних офіційних осіб, початковий план мав хороші шанси на успіх, але зазнав невдачі після витоку інформації про змову, що змусило Пригожина діяти за альтернативним планом.

Згідно з даними західної розвідки, змова Пригожина ґрунтувалася на його впевненості в тому, що частина російських збройних сил приєднається до повстання та піде проти своїх власних командирів.

За даними західної розвідки, підготовка Пригожина до заколоту передбачала накопичення великої кількості боєприпасів, пального та військової техніки, включно з танками, бронемашинами та сучасними мобільними засобами ППО, за кілька днів до атаки. Розвідка вважає, що війська ПВК із легкістю взяли Ростов-на-Дону, в якому розташований великий військовий аеропорт, оскільки деякі командири регулярних військ могли бути частиною змови.

Також, за даними західної розвідки, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко запропонував прийняти ПВК Вагнера у своїй країні, почасти для того, щоб зміцнити власну безпеку від можливого посягання з боку Росії. Путін давно прагне поглинути Білорусь, йдеться в матеріалі. Розміщення військ ПВК у Білорусі має слугувати гарантією особистої безпеки Лукашенка, додали джерела.