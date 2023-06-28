Кількість жертв обстрілу Краматорська зросла до 11 — ДСНС
Внаслідок ракетного удару по центру Краматорська кількість жертв зросла до 11. Серед загиблих — троє дітей.
Про це йдеться в повідомленні Держслужби з надзвичайних ситуацій.
Станом на 17:00, рятувальники деблокували з-під завалів тіла 11 загиблих. Також внаслідок атаки постраждало 56 людей (у тому числі 1 дитина), 7 осіб врятовано.
На місці події постійно працюють психологи ДСНС, які допомагають людям оговтатися від пережитого, додали в ДСНС.