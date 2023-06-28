Зеленський розповів, чого Україна очікує від саміту НАТО у Вільнюсі

На липневому саміті у Вільнюсі Україна очікує отримати модальність щодо майбутнього в НАТО та гарантії безпеки до членства в Альянсі, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

Про це заявив президент України Володимира Зеленського на спільній пресконференції з президентами Польщі та Литви.

"Якщо Альянс хоче бути потужним і не бачить своє існування без України, це справедливо, що ми хочемо отримати хоча б хоч якусь модальність нашого майбутнього в НАТО, якісь конкретні речі. Ми про такі конкретні речі й просимо" , - сказав Зеленський.

Він зазначив, що мова не йде про сьогоднішнє членство, адже Україна розуміє, що під час війни не може вступити до Альянсу.

"Ще раз підкреслюю: ми адекватна держава і розуміємо, що у час війни ми не можемо бути членами НАТО, але ми повинні бути впевнені, що після війни ми будемо. І саме такий сигнал ми хочемо отримати, що після війни Україна буде членом НАТО" , - наголосив президент.

Третім сигналом, за словами Зеленського, є надання Україні гарантії безпеки до вступу до Альянсу.