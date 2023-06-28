Україна успішно виконала всі передумови для вступу до НАТО — Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна на липневому саміті НАТО у Вільнюсі очікує отримати гарантії того, що вона буде запрошена приєднатися до Альянсу після завершення війни з Росією, оскільки успішно виконала всі три передумови, повідомляє Укрінформ.

Про це він сказав в інтерв’ю The Guardian.

"У Вільнюсі глави держав і урядів країн-членів НАТО матимуть можливість виправити помилку Бухареста 2008 року і продемонструвати відповідальне лідерство, виправдавши наші очікування. Це покаже Росії, що її вплив має закінчуватися на її кордонах, а подальша агресія лише прискорить крах терористичної держави" , - сказав він.

"Ми реалісти і не вимагаємо неможливого. Тому наші очікування від Вільнюського саміту НАТО дуже реалістичні: отримати гарантію запрошення до НАТО після перемоги України у війні. Ми готові негайно підписати протокол про вступ, щоб розпочати процедуру ратифікації та остаточного приєднання" , - наголосив Резніков.

Він зазначив, що трьома ключовими передумовами членства в НАТО є оперативна сумісність з силами Альянсу, прозора система закупівель і цивільний контроль над збройними силами.

"На сьогодні Україна успішно виконала всі три передумови" , - сказав міністр.

За його словами, зміцнення східного флангу НАТО в інтересах Альянсу, оскільки Росія залишатиметься загрозою в осяжному майбутньому.

"З огляду на агресивну позицію Росії, яка не зміниться найближчим часом, в інтересах НАТО посилити і зміцнити свій східний фланг. Сьогодні Україна вже слугує захисним щитом для східноєвропейських членів НАТО. Якщо цей щит дасть тріщину, наступними жертвами російської агресії можуть стати країни Балтії, Польща, Угорщина чи Словаччина" , - підкреслив Резніков.

Він наголосив, що не має жодних сумнівів, що в інтересах НАТО, щоб бойовий досвід України (з використанням стандартних систем озброєнь НАТО проти російської армії) був повністю доступний країнам НАТО.

Резніков наголосив, що українці добре усвідомлюють слабку позицію, в якій Україна опинилася після підписання Будапештського меморандуму 1994 року, згідно з яким країна відмовилася від свого ядерного арсеналу в обмін на зобов'язання США, Росії та Великої Британії поважати незалежність і суверенітет та існуючі кордони України.

"Важливо, що сьогодні підтримка українським народом нашого членства в НАТО знаходиться на історично безпрецедентному рівні - рекордно високих 83%. Не в останню чергу тому, що з 2014 року ми на власні очі побачили руйнівний вплив провалу Будапештського меморандуму" , - сказав він.