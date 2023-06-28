Зеленський: "Вагнерівців" у Білорусі буде замало для нападу на Україну

Президент Володимир Зеленський переконаний, що контингент ПВК "Вагнер" у Білорусі буде незначним, оскільки більше як 20 тисяч «вагнерівців» уже знищено українськими силами оборони, повідомляє Укрінформ.

Про це він заявив під час спільної з президентами Польщі Анджеєм Дудою та Литви Гітанасом Науседою пресконференції у Києві.

"Вагнерівці" є на тимчасово окупованій території України. Вони є і були на Луганщині, це правда. Багато з них знищили наші Збройні сили, сили оборони і безпеки – понад 20 тисяч їх було знищено. Тому ту кількість, яка пішла, скажімо так у позитивному сенсі, пішла на Москву, порівнювати з тим, скільки їх було в нас, неможливо. Тому я не можу сказати, наскільки вони будуть комусь загрожувати на території Білорусі, тому що вважаю, що контингент цей буде не дуже великий" , - сказав Зеленський.

Президент також запевнив, що українська армія вважає, що ситуація на півночі нашої держави попри присутність "вагнерівців" у Білорусі незмінна і контрольована.

Він також підкреслив, що в Україні у "вагнерівців" точно не буде такого шляху, який вони пройшли в Росії під час бунту Євгена Пригожина, оскільки українське військо потужне і сучасне не на словах.

Водночас Зеленський висловив переконання, що на саміті НАТО у Вільнюсі мають прозвучати чіткі безпекові меседжі від Альянсу для Польщі і Литви, які також межують з Білоруссю.