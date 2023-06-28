У ЗМІ опублікували супутникові знімки табору "вагнерівців" у Білорусі

Інформація про те, що в Білорусі можуть дислокуватися бійці приватної військової компанії "Вагнер" з’явилась після збройного заколоту в РФ, повідомляє Радіо Свобода.

27 червня кілька білоруських ЗМІ повідомили про ремонт колишньої військової частини в селі Цель Осиповицького району. Це приблизно 90 кілометрів від Мінська. Журналісти посилаються на розмови з місцевими жителями, які стурбовані можливою появою "вагнерівців" біля Осиповичів.

За допомогою супутникового сервісу Planet.com білоруська служба "Радіо Свобода" дослідила, як виглядав військовий об’єкт у Целі 27 та 17 червня.

За даними Міноборони Білорусі, на території країни діють близько 200 військових частин. На території більшості з них постійно дислокується кілька сотень військовослужбовців. Найбільша військова частина Міноборони Білорусі знаходиться в Печах Борисова: у навчальному центрі одночасно перебувають приблизно 4,5 тис. військовослужбовців. Ще 200-250 військових частин на території Білорусі були ліквідовані в першій половині 1990-х років. Їхня власність і територія, як правило, залишаються у власності Міністерства оборони Білорусі. Стан цих частин невідомий.

Згідно з домовленостями між Кремлем і організаторами військового заколоту, принаймні частина бійців ПВК "Вагнера" може "за власним бажанням" оселитися на території Білорусі. Про це розповів сам президент РФ Володимир Путін. Йдеться насамперед про тих, хто брав безпосередню участь у повстанні, зазначають журналісти.

Загальна кількість членів приватної військової компанії "Вагнер" оцінюється приблизно в 25 тисяч осіб. Таку ж цифру озвучив сам ватажок ПВК Євген Пригожин під час подій 24 червня. Водночас невідомо, скільки саме "вагнерівців" брали участь у повстанні, зазначають журналісти.