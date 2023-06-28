РФ хоче використати Грузію для фінансування своєї армії – Держдеп

РФ хоче використати Грузію для фінансування своєї армії – Держдеп
Фото: Рixabay

У Державному департаменті вважають, що Росія хоче використовувати територію Грузії "для фінансування своєї воєнної машини", повідомляє Європейська правда.

Про це під час візиту до Тбілісі заявив глава офісу з координації санкцій Держдепу США Джеймс О'Браєн.

"Ми працюємо з кількома сусідами Росії, оскільки знаємо, що росіяни хочуть використати територію Грузії для фінансування та забезпечення своєї воєнної машини", – сказав представник Держдепу.

Він зазначив, що тому США працюють із сусідами Росії та її найбільшими торговельними партнерами, щоб цього не сталося.

"Те, що ми бачили в деяких із цих країн – це спроба посилити свою політику так, щоб Росія меншою мірою могла використовувати їхні території у військових цілях. Ми бачимо це в публічних заявах Туреччини, в Казахстані, а також у хорошій, дуже великій роботі урядових відомств Грузії", – зазначив О'Браєн.

Нагадаємо, 26 червня у Грузію прибули спеціальний представник ЄС з питань санкцій Девід О’Салліван, а також уповноважені посадовці Держдепу США та МЗС Британії, щоб обговорити  питання контролю над дотриманням міжнародних санкцій.

Раніше О’Салліван казав, що ЄС, США та Британія досліджують різке зростання експорту у сусідні з Росією країни, оскільки це може бути ознакою того, що у підсумку частина з них опиняються у РФ в обхід санкцій.

У Грузії відмовляються запроваджувати санкції проти РФ. Як нещодавно заявляв спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі, запровадження його країною санкцій проти РФ означало би ескалацію аж до загрози війни.

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