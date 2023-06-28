Силовики та ЗСУ перевірять військкомів на доброчесність – Міноборони

Представники НАЗК, ДБР, СБУ, Нацполіція та ЗСУ перевірять керівників Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на доброчесність та ефективність виконання службових обов’язків, повідомляє Укрінформ.

Про це заявив перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк в ефірі телемарафону.

"Отримав завдання від Президента щодо створення робочої групи. Це важливе питання на сьогодні, оскільки в інфопросторі дуже багато негатива про діяльність територіальних центрів комплектування. Тому робоча група створена, включає вона силовий блок – це НАЗК, ДБР, СБУ, Нацполіцію, які будуть перевіряти свої питання – від моніторингу способу життя керівництва ТЦК до порушення чинного законодавства. Крім того, створена група від ЗСУ, яка буде аналізувати виконання завдань, яка буде приймати відповідну інформацію від людей, аналізувати її", - розповів Павлюк.

Він зауважив, що перевірка правоохоронців визначить на скільки декларація воєнкомів відповідає їх реальному способу життя, а перевірка ЗСУ – на скільки якісно він виконує свої посадові обов’язки, чи є скарги на роботу комісаріатів. Після аналізу отриманих даних будуть напрацьовані пропозиції керівництву держави щодо подальших кроків поліпшення робот ТЦК.

Раніше начальника Одеського обласного територіального центру комплектування Євгена Борисова був звільнений із займаної посади після оприлюднення інформації про те, що його родина під час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі нерухомості та автівок на мільйони доларів. Про це свідчать витяги з іспанського реєстру. Сам Борисов заявляв, що не в курсі, чи є у його сім'ї майно в Іспанії.