Залужний у розмові з Міллі: Україні вдалося перехопити ініціативу

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у розмові з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі заявив, що Україні вдалося перехопити стратегічну ініціативу на фронті.

Про це йдеться﻿ в повідомленні головнокомандувача ЗСУ в Telegram.

"Нам вдалося перехопити стратегічну ініціативу. Сили безпеки і оборони України продовжують ведення наступальних дій, маємо просування. Противник чинить потужний спротив, у той же час зазнає великих втрат. Намагається втриматися на позиціях за рахунок суцільного мінування місцевості" , — повідомив Залужний.

Також головнокомандувач розповів генералу Міллі про актуальні потреби ЗСУ в озброєнні, боєприпасах та засобах розмінування, а також подякував за пакет військової допомоги, про який США оголосили напередодні.

Залужний та Міллі домовилися і надалі координувати дії задля деокупації території України.