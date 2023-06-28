ВАКС арештував голову Тернопільської облради з можливістю застави

Голову Тернопільської облради Михайла Головка, затриманого за отримання хабара, арештували на 60 діб з можливістю внесення застави у 805 тисяч грн, повідомляє Українська правда.

"Застосувати до підозрюваного Головка Михайла запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з можливістю внесення застави" , — заявив під час засідання суддя Олег Ткаченко.

Термін тримання під вартою Головка визначений до 26 серпня включно, сума застави − 805 200 гривень.

У разі внесення застави на підозрюваного покладаються обов’язки:

прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;

не відлучатися із Тернополя та Тернопільської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

утримуватися від спілкування з особами, указаними в ухвалі суду;

здати паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України;

носити електронний засіб контролю.

Нагадаємо, 26 червня Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура затримали голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка на отриманні хабаря. Також повідомлялося, що затримали двох заступників голови Тернопільської ВЦА − Ігоря Дем'янчука і Ігоря Гайдука.

За даними слідства, вони вимагали майже 1,8 млн грн у власника підприємства за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів комунальним підприємством Тернопільської облради.