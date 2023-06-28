Міноборони: "Вагнерівців" на фронті в Україні зараз немає

Найманці російської приватної військової компанії "Вагнер" наразі не беруть участь у бойових діях на території України, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

"Вагнер" справді не воює наразі. І справді заведені не лише десантно-штурмові війська і професіонали, а й ті, хто, як то кажуть, "не обкатаний цією війною", підрозділи. І вони справді несуть наразі втрати. Але потрібно віддати належне професійності наших військових: стоїть завдання максимально знищувати ворога" , — сказала вона.

За її словами, заколот "вагнерівців" жодним чином не вплинув на ситуацію на фронті.

"Але потрібно сказати, що військові, коли планують свої наступальні та оборонні дії, вони враховують фактор, що в РФ розпочалася політична нестабільність, і що в них уже є конкуренція між різними кланами і спецслужбами" , — додала Маляр.

Також вона закликала "не плекати жодних ілюзій щодо РФ і не думати, що в них є межі, або що кордони ЄС їх можуть зупинити".