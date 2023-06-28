ЗМІ встановили особи окупантів, які контролювали Каховську ГЕС до підриву

Каховську гідроелектростанцію перед підривом контролювали солдати окремої 205 мотострілецької бригади. Стали відомі їхні особи, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

Про це йдеться в розслідуванні проєкту "Схеми" та видання "Слідство.Інфо".

Як зазначають журналісти, під час встановлення особистостей окупантів, які контролювали Каховську ГЕС, вони керувалися репортажами російських пропагандистських медіа.

Зокрема, так ідентифікували 35-річного Арсена Піцхелаурі з позивним "Грузин". Виходячи з фото у соцмережах, солдат брав активну участь в окупації Херсонської області. При цьому на кількох знімках він знаходиться на території Каховської ГЕС.

Російський солдат Арсен Піцхелаурі. Фото: radiosvoboda.org

Також ЗМІ ідентифікували сержанта інженерно-саперного батальйону 205 бригади Руслана Магомедова. Його ще 2022 року нагородили російським "Орденом "За відвагу".

Російський солдат Руслан Магомедов. Фото: radiosvoboda.org

Журналісти нагадують, що саме підрив Каховської ГЕС солдатами 205-ї бригади є основною версією, яку наводять українські чиновники та ЗМІ. Її очолює полковник Роман Тітов, який з березня 2015 року бере участь у війні проти України.

Він командував підрозділами, які до 2016 року брали участь у бойових діях на тимчасово окупованих територіях України у Луганській області.

Нове перехоплення після підриву

Проект "Схеми" та агентство "Слідство.Інфо" також оприлюднили нове перехоплення розмови російських окупантів, яка відбулася вже після підриву Каховської ГЕС. Виходячи з діалогу, росіяни готувалися щось виконати "за командою". При цьому один з учасників розмови визнає, що сталася "НП" (надзвичайна подія).

Перехоплення розмов росіян після підриву станції. Джерело: radiosvoboda.org

Фрагмент діалогу, як стверджують журналісти, їм надало джерело серед українських військових.