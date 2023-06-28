Зеленський обговорив із головним сержантом "Маґури" Маркусом реформи у ЗСУ

Президент Володимир Зеленський зустрівся з головним майстер-сержантом 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Валерієм Маркусом, під час якої обговорив реформу сержантського корпусу, повідомляє Українська правда.

"Обговорили реформу сержантського корпусу, зокрема й забезпечення достойного рівня заробітних плат для сержантів відповідно до їхнього досвіду служби.

Наше військо та всі його складові частини мають бути сучасними й забезпеченими всім необхідним не лише на полі бою" , — заявив президент.

Також Зеленський заявив про необхідність впровадження змін, які допомогли б поліпшити службу в українському війську.

Зокрема, йшлося про цифровізацію та запровадження автоматизованих систем обліку, які дадуть змогу витрачати менше часу на паперову роботу й оперативно отримувати потрібну інформацію.