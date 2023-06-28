Російського генерала Суровікіна затримали, він у СІЗО – джерела

Увечері 28 червня в інформаційному просторі почали з'являтися повідомлення про арешт замкомандувача об'єднаним угрупуванням російських військ в Україні генерала Сергія Суровікіна, повідомляє Дзеркало тижня.

Російське опозиційне видання The Moscow Times із посиланням на джерела, близькі до Міноборони РФ, підтвердило арешт Суровікіна. Офіційно відомство цієї інформації не коментувало.

Раніше про арешт Суровікіна повідомляли так звані російські воєнкори. За їхніми даними, Суровікіна заарештували ще 25 червня - наступного дня після спроби військового перевороту, здійсненої ватажком найманців ПВК Вагнера Євгеном Пригожиним - і він перебуває в СІЗО "Лефортово".

"Там історія з ним була не ОК. Для влади. Більше нічого не можу сказати" , – прокоментував причину арешту один із співрозмовників.

За словами іншого джерела, Суровікіна "схопили" за те, що він, ймовірно, вибрав сторону Пригожина під час заколоту.

На питання про те, де знаходиться генерал, джерело відповіло, що цю інформацію "не коментують навіть внутрішніми каналами".

За даними американського видання NYT, колишній командувач військ РФ в Україні генерал Сергій Суровікін, ймовірно, заздалегідь знав про плани ватажка вагнерівців Євгена Пригожина влаштувати заколот проти російського військового керівництва.