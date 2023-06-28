Шольц: Захід допомагає Україні оборонятися, а не змінити режим у РФ

Целью стран Запада сейчас является помощь Украине в обороне от российского вторжения, а не смена путинского режима, повідомляє РБК-Україна.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Глава немецкого правительства подчеркнул, что надеятся на свержение режима в России во время бунта основателя частной военной компании "Вагнера" Евгения Пригожина было бы бессмысленно, поскольку не факт, что такой вариант развития событий "был бы лучше".

"Войска "Вагнера" - это военное подразделение, которое действует очень агрессивно по всему миру, и непосредственно в войне России против Украины" , - добавил канцлер.

Он также отметил, что неудавшийся мятеж ослабил российского диктатора Владимира Путина.

"Я действительно считаю, что он ослаблен, поскольку это показывает, что в структурах авторитарной власти есть трещины, и он не так прочно сидит в седле, как он всегда утверждает" , - рассказал Шольц.

Канцлер уточнил, что пока неясно, заставит ли такая ситуация Россию вывести войска из Украины и начать мирные переговоры.