Зеленський висловився про покарання коригувальників ударів РФ

Причетні до вчорашнього російського ракетного удару по Краматорську, в результаті якого загинули 11 громадян, та ще понад 60 отримали поранення, заслуговують на максимальне покарання, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Він зазначив, що протягом усього дня продовжувалися роботи на місці російського теракту.

"На жаль, кількість загиблих збільшилась. Російські ракети забрали життя 11 наших людей, серед них - три дитини. Мої співчуття рідним. Травмовані та поранені понад 60 людей" , - сказав президент.

Також Зеленський нагадав, що 28 червня співробітники СБУ та поліцейські затримали мешканця Краматорська, який був коригувальником цього ракетного обстрілу із закладу громадського харчування у центрі міста, де в момент удару знаходилася велика кількість відвідувачів.

"Кожен, хто допомагає російським терористам знищувати життя, заслуговує на максимальне покарання. І це стосується не лише якихось там колаборантів. Про них усе ясно. Це люди без людяності" , - наголошує глава держави.

Зеленський звернув увагу, що кожен у світі, хто не розуміє, що не можна бути спільником держави-терориста, має за це відповідати перед усім міжнародним співтовариством.