35% росіян вважають помилкою рішення вторгнутися в Україну — опитування

Більше ніж третина росіян, 35 відсотків, згідно з соціологічним опитуванням компанії Russian Field, скасували б рішення про повномасштабне вторгнення російських військ в Україну, ухвалене президентом РФ Володимиром Путіним 24 лютого минулого року, якби вони мали таку можливість, повідомляє Радіо Свобода.

Видання The Moscow Times зазначає, що для таких настроїв це рекордний показник: у перші місяці повномасштабної війни проти рішення воювати з Україною виступали від 26 до 28 відсотків респондентів, у грудні минулого року – 33 відсотки.

Як свідчать дані опитування, частка тих, хто "не скасовував би" рішення вторгнутися в Україну, вперше впала нижче половини від числа опитаних, склавши 49 відсотків.

Згідно з опитуванням, найбільш антивоєнні настрої панують серед молоді віком від 18 до 24 років, а підтримка війни найбільш популярна у чоловіків віком від 45 років.

"Частка прихильників скасування "воєнної операції" у минулому досягла найбільшого, а частка противників – найменшого рівня. Це означає найбільшу неоднозначність думок респондентів із цього питання за весь час спостережень" , – кажуть автори дослідження.

Раніше повідомлялося, що, згідно з опитуванням Russian Field, частки тих росіян, які виступають за продовження війни, і тих, хто виступає за перехід до мирних переговорів, практично зрівнялися: 45 і 44% відповідно.

Минулого року в серпні, за даними опитування Russian Field, можливе рішення президента Росії Володимира Путіна розпочати «новий наступ на Київ» підтримали б 60 відсотків росіян, при цьому 65 відсотків респондентів схвалили б і намір президента укласти мирну угоду та припинити війну.

Автори опитування зазначали, що його результати можуть не збігатися з реальною думкою респондентів, оскільки "росіяни бояться говорити на цю тему – збільшились відмови, зменшилася щирість".

Загалом за продовження воєнних дій в Україні тоді висловилася половина опитаних, а за перехід до мирних переговорів – 38 відсотків. Загальний рівень підтримки так званої "спецоперації" (як у Росії називають повномасштабну війну проти України) становив 69%, проти виступали близько чверті респондентів, ще 8% не змогли відповісти.

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