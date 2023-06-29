Розбір завалів у Краматорську завершили, кількість жертв зросла до 12

У Краматорську вранці 29 червня з-під завалів рятувальники дістали тіло ще одного загиблого, кількість загиблих зросла до 12

У ДСНС уточнюють, що всього загинуло 12 осіб (у тому числі 3 дитини), врятовано 11 осіб.

"Аварійно-рятувальні роботи завершені" , - додають до ДСНС.

У МВС уточнили, що травмовано внаслідок двох обстрілів 65 осіб.

У вівторок увечері російські військові вдарили по Краматорську Донецької області, потрапивши до закладу харчування.