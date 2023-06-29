Генштаб: ЗСУ знищили ще 680 солдатів, літак та 27 артсистем ворога

Генштаб: ЗСУ знищили ще 680 солдатів, літак та 27 артсистем ворога
Фото: Міноборони України

Минулої доби Сили оборони знищили 680 загарбників, літак, 27 артсистем та іншу техніку ворога. Про це свідчать дані Генштабу .

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.06.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 227 780 (+680) осіб ліквідовано,
  • танків - 4038 (+2) од.
  • бойових броньованих машин – 7857 (+10) од.,
  • артилерійських систем – 4116 (+27) од.,
  • РСЗВ – 627 (+0) од.,
  • засобів ППО – 388 (+1) од.,
  • літаків – 315 (+1) од.,
  • вертольотів – 308 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3513 (+14) од.,
  • крилатих ракет - 1261 (+0) од.,
  • кораблів/катерів – 18 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6780 (+6) од.,
  • спеціальної техніки – 569 (+6)

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