Генштаб: ЗСУ знищили ще 680 солдатів, літак та 27 артсистем ворога
Минулої доби Сили оборони знищили 680 загарбників, літак, 27 артсистем та іншу техніку ворога. Про це свідчать дані Генштабу .
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 227 780 (+680) осіб ліквідовано,
- танків - 4038 (+2) од.
- бойових броньованих машин – 7857 (+10) од.,
- артилерійських систем – 4116 (+27) од.,
- РСЗВ – 627 (+0) од.,
- засобів ППО – 388 (+1) од.,
- літаків – 315 (+1) од.,
- вертольотів – 308 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3513 (+14) од.,
- крилатих ракет - 1261 (+0) од.,
- кораблів/катерів – 18 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6780 (+6) од.,
- спеціальної техніки – 569 (+6)