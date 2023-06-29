У Запоріжжі пройдуть навчання на випадок вибуху на ЗАЕС – ОВА

У Запоріжжі та Запорізькій області розпочинаються командно-штабні навчання на випадок можливого теракту Росії на території окупованої Запорізької АЕС. Про це повідомляє прес-служба Запорізької ОВА.

"Тренування проходитиме на території м. Запоріжжя та Запорізького району. Можливі тимчасові обмеження руху на окремих ділянках. Просимо громадян зберігати спокій та з розумінням поставитись до деяких незручностей!

Метою заходу є злагодження дій усіх служб у разі реальної загрози виникнення надзвичайної ситуації на ЗАЕС" , - повідомили в адміністрації.

При цьому в ОВА зазначили, що ситуація контрольована та попросили громадян утриматися від надмірної інформаційної уваги до проведення тренувань.

Навчання проводяться з органами управління та силами цивільного захисту Запорізької області.