США почали затверджувати продаж Польщі ще 48 пускових установок Patriot

Держдеп США дав офіційну згоду на продаж Польщі 48 пускових установок ЗРК Patriot та понад 600 ракет PAC-3 MSE до них. Про це, з посиланням на PAP, повідомляє Європейська правда.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак увечері в середу оголосив, що Державний департамент затвердив продаж Польщі пакету озброєння для захисту неба, зокрема 48 пускових установок Patriot та 644 найсучасніші ракети до комплексу PAC-3 MSE.

"Це вкрай важливе посилення польської системи протиповітряної оборони. Чекаємо на згоду Конгресу США" , - зазначив Блащак.

Водночас, Агентство безпеки співпраці Пентагону оголосило, що сума контракту становитиме близько 15 млрд доларів.

Окрім пускових та ракет, у пакет входять також 12 радарів LTAMDS та технічна та логістична підтримка.

Польща законтрактувала дві батареї ЗРК Patriot у рамках першої фази програми "Вісла" у березні 2018 року. Це передбачало закупівлю 16 пускових установок, радарів та 208 ракет PAC-3 MSE, які будуть інтегровані в нову систему управління ситуацією на полі бою IBCS, яку застосовує і армія США.

У травні 2022 року Міноборони Польщі звернулося до США із проханням про закупівлю ще шести батарей ЗРК Patriot, тобто 48 пускових установок.